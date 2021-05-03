佳運財在港四戰全勝，未逢敵手。
剛周日（2日）十一場沙田賽事後，馬會今日（3日）隨即公佈現役馬最新評分。
全日加分最多是希斯馬房之「佳運財」，這匹三歲馬明星馬，在港四戰全勝，這場勝後加9分，現評87分，下仗將首次面對二班馬。
至於姚本輝旗下之「勝靈之駒」爆冷開齋後加8分，現評58分，下仗可以留在四班角逐。
而今屆皇太后紀念盃盟主「勇猛神駒」，勝後被加5分，現時評分升至106分歷來新高。
5.2沙田日賽各場頭馬加分情況
馬匹 最新評分（增幅）
蟲草成名 -
嘉應精神 57（＋5）
天賦威力 43（＋6）
翡翠鳳凰 60（＋5）
超速 62（＋6）
勝靈之駒 58（＋8）
勇猛神駒 106（＋5）
星運明爵 70（＋6）
路路醒 83（＋7）
十二馬 67（＋5）
佳運財 87（＋9）
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