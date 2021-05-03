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馬匹評分｜希斯明星馬「佳運財」 贏完下場初上二班

2小時前
佳運財在港四戰全勝，未逢敵手。

剛周日（2日）十一場沙田賽事後，馬會今日（3日）隨即公佈現役馬最新評分。

全日加分最多是希斯馬房之「佳運財」，這匹三歲馬明星馬，在港四戰全勝，這場勝後加9分，現評87分，下仗將首次面對二班馬。

至於姚本輝旗下之「勝靈之駒」爆冷開齋後加8分，現評58分，下仗可以留在四班角逐。

而今屆皇太后紀念盃盟主「勇猛神駒」，勝後被加5分，現時評分升至106分歷來新高。

5.2沙田日賽各場頭馬加分情況

馬匹　最新評分（增幅）

蟲草成名　-

嘉應精神　57（＋5）

天賦威力　43（＋6）

翡翠鳳凰　60（＋5）

超速　62（＋6）

勝靈之駒　58（＋8）

勇猛神駒　106（＋5）

星運明爵　70（＋6）

路路醒　83（＋7）

十二馬　67（＋5）

佳運財　87（＋9）

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