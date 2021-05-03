希斯4月起跑夜馬未斷纜，包括在上周三（4月28日）谷戰憑「赤馬雄風」及「大有心得」起孖，並於剛周日（2日）在田草日賽以「嘉應精神」及「佳運財」再次梅開二度，從而令自己於回流首季未完已有24Win。

他坦言希望麾下E布系列新馬可以不斷進步，並將馬房今季贏馬目標定為30場。

出賽周三（5日）谷戰第五場的「發贏喜」正是希廐其中一匹冒起中的E系列生力軍，本身之前兩次出賽分戰田草及谷草1000米皆留前鬥後，結果悉數落敗而回。

上次增程角逐1200米改用前領跑法，就此一放迄終爆出13倍冷Ｗin開齋。

希斯賽後表示當時雖知道「發贏喜」抽12檔起步，但自己在賽前對牠有一定信心。

他指此駒正在進步中，本身質素不俗，上賽起步後一直走勢甚佳。

結果「發贏喜」就此敲響勝鼓，周三晚再戰谷草四班1200米，未嘗不可乘勝追擊得手。

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