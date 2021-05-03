昨日（2日）在阪神競馬場上演的春季天皇賞賽馬日，發生嚴重墮馬意外。

著名騎師北村友一在當地第二場賽事策騎Juggler時，因前方賽駒向內斜跑，導致Juggler受阻並令北村友一墮馬。

其後北村友一瞬即被送往當地醫院，證實椎骨及右肩胛骨骨折，當日所有賽事包括春季天皇賞座騎均悉數換人。

而最新消息指，鑒於北村友一肯定需要長時間休息，原定他將夥拍應屆高松宮紀念亞軍「拉丁城市」出戰5月16日的一級賽維多利亞一哩賽，將會易配武豊上陣。

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