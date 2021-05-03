徐雨石馬房已連續七次夜賽有馬贏，當中包括上周三（4月28日）憑「和氣生財」食尾糊，今期（5日）可憑新勝馬第二場「電訊巴打」延續谷夜強勢。

資深馬主張氏家族名下「電訊」系賽駒在港服役多年，近期頻有佳作，包括「電訊巴打」及「電訊火箭」皆曾勝出。

當中，「電訊巴打」前仗在黃皓楠胯下放入一席位置，上仗易配田泰安，結果收復前失，從而打開勝利之門。

其實田泰安之前曾策此駒，於田草1600米跑第二，可見人馬合拍。

由於本身曾經顯示過速度，故今次如可再操控比賽步速，以獨自領放，「電訊巴打」說不定可再一放而回。

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