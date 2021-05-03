星期日（9日）是母親節，今周日馬跑周六（8日）。

屆時沙田馬場設有十場賽事，包含八草兩泥，草地以C跑道進行競逐，全日頭場定於下午1時正開賽。

特別彩池方面，三T有10,167,505元多寶累積，六環彩六寶獎亦有2,596,590元多寶。

騎師之中，巫顯東周三（5日）起停賽兩天，下周三（12日）可復出。

薛恩因早前兩次不小心策騎被罰，周末起連續停賽四天，5月23日遮打盃賽馬日可復出。

出賽馬主方面，「蟲草」系剛周日（2日）勝出大冷門「蟲草成名」（高廐），周末雙龍出海再戰沙田日馬。

其中，四歲「蟲草天峰」及三歲「蟲草之凰」同屬當天四班1200米第二組正選馬，彼此分別受訓於沈廐及呂廐，兩駒都已有實戰經驗。

「蟲草天峰」由藝人馬主蘇志威持有，他之前養過現於澳門服役的「駿王仔」（原名「駿王」），本身已兩年沒有贏馬，前駒自然逢出必拼。

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