根據福布斯最新公佈2021年香港富豪榜，長和系創辦人李嘉誠超越去年領先的恒地創辦人李兆基，以354億美元身家重奪香港首富之位。

李嘉誠整體財富增長20%，受惠於其持股的視訊會議軟體Zoom帶來的增長，抵銷了長實集團股價下挫27%的影響。

年過90歲、人稱超人的李嘉誠老當益壯，早前還往接種疫苗，對自己充滿信心。

誠哥沒有養馬多年，入馬場則四年前試過，當時他由孫女李燕寧作伴，時為17年10月29日谷草日賽。

當天跑香港鄉村俱樂部挑戰盃，他應兩個好朋友兼資深馬主何世柱及任永賢之邀到場睇跑馬，逗留了一段時間才離去。

現年92歲的李嘉誠很多年前做過馬主，曾經持有「信心」、「金榜題名」、「三甲」等駒。

自「三甲」於1983年年底最後一次出賽後以來，誠哥已接近40年無再養馬，身家則有增無減。

其後代原本對賽馬可能興趣不大，惟其幼子外號小小超的李澤楷卻突然當起馬主來，今季引入一匹三歲愛爾蘭自購馬，命名「飛凡」，受訓於蔡約翰馬房。

李澤楷近年進軍保險業市場，轄下富衛集團業績持續理想，且冠名贊助馬會舉辦冠軍賽馬日（包含兩大戲肉女皇盃及冠軍一哩賽），達到商業聯乘推廣之效。

他前年曾於女友郭嘉文陪同下，到沙田馬場參與冠軍一哩賽及女皇盃頒獎儀式，先後致送紀念品予賽事勝出馬主。

至於「飛凡」在港雖只評71分起步，但賽績卻真的不凡，本身來港前兩戰皆在法國右轉跑道取勝，包括草地1400米及膠沙地1300米各一場。

此駒同父馬之一亦於蔡廐的「疾風勁草」，也是愛爾蘭自購馬，來港至今三捷均在三班谷中1200米，包含一次B賽道及兩次A跑道。

「飛凡」自去年底開操以來，先後六次試閘，當中包括前次（4月9日）試1200米泥閘幾乎包尾而回，走勢乏善足陳。

然而在4月23日再試同程泥閘，加戴眼罩的「飛凡」卻沿途跑來有前有後，直路雖受一度與別駒挨撞，但修正後仍有餘力衝上，表現可謂突飛猛進。

結果「飛凡」事後獲判試閘及格，得以報名出賽周三谷夜。

「飛凡」周三晚在港初出角逐谷A三班1200米，由贏過「疾風勁草」的田泰安壓陣，說不定可替自己勝出香港地標戰，兼助小小超打響養馬參賽頭炮。

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