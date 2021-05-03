美國邱吉爾園馬場於當地時間5月2日，完成三冠大賽首關肯塔基打吡大賽。

結果由華拉素奇策騎、巴富特訓練的Medina Spirit一放到底，攻下此項總獎金高達300萬美元的泥地2000米一級賽。

Medina Spirit同時造就巴富特這位知名練馬師，繼之前以「銀色魅力」（1997年）、「真寧靜」（1998年）、「戰爭標誌」（2002年）、「美式法老」（2015年）、Justify（2018年）及Authentic（2020年）合共六度封王後，累積第七次贏出肯塔基打吡，亦助他打破由當地一代著名練馬師Ben A. Jones保持長達69年的六勝同一賽事紀錄。

值得一提的是，Medina Spirit當年周歲價只是1,000美元，之後兩歲拍賣價為35,000美元。

如今搖身一變成為打吡盟主，頭馬獎金高達186萬美元，可謂一登龍門、聲價十倍。

至於日前在同一馬場舉行的肯塔基橡樹大賽（1800米雌馬一級賽），則由Malathaat奪冠。

Malathaat出道至今五戰不敗，賽績出眾，已成為美國馬壇最耀眼新星之一。

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