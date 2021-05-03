岳伯仁（外號盃王）陣營上周末（1日）於今屆英國二千堅尼派遣多駒應戰，不過遭遇滑鐵盧全數落敗，最佳表現的「梵高」也只跑第八，令人大跌眼鏡。

然而失落二千堅尼並沒有打亂岳伯仁的部署，於香港時間昨天（2日）舉行的英國一千堅尼（1600米雌馬一級賽），岳伯仁旗下兩匹三歲星級名雌Santa Barbara及Mother Earth分別配上莫雅及戴圖理，兩人都是當今馬壇最頂級騎師。

結果Santa Barbara被捧成並頭大熱門下只跑第四名，反之Mother Earth在戴圖理胯下在終點前力壓另外兩匹對手，摘下這項一級賽。

賽後岳伯仁表示，Santa Barbara屬久休復出首戰，表現相當滿意。

按照計劃，跑罷此仗後Santa Barbara將會進軍葉森橡樹大賽，而Mother Earth則會跑愛爾蘭一千堅尼。

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