明星馬主郭富城養馬已一段日子，名下現役馬「舞士精神」將於周三（5日）久休復出角逐第七場三班谷夜1200米。

由方嘉柏訓練的五歲良駒「舞士精神」暫上陣九次，成績三冠三亞一季，本身已獲獎金超過300萬元，屬於星級賽駒。

此駒向來擅跑新鮮感，前季服役初出即勝田草1000米直路賽。

「舞士精神」上季首戰同樣出爭直路賽，結果在潘頓胯下入Q。

周三休後出戰谷草1200米，本身在同程暫獲兩W兩P，性能良好。

以往「舞士精神」曾配莫雷拉五戰獲兩冠一亞，人馬夾慣夾熟。

如今養精蓄銳做足準備復出，夥拍莫雷拉衝擊強項谷草1200米，贏馬是合理期望。

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