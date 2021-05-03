澳門馬壇近月興起了一眾前香港馬，當中又以日前完成五捷的「好好」最架勢，還有「銀城雄星」、「電子雄風」及「駿王仔」上賽分別勝出或入Q。

原名「醫生雄星」的「銀城雄星」轉戰澳門後兩出兩捷，前名「幸運寶策」的「電子雄風」暫四戰兩冠兩亞不失Q，至於原名「駿王」的「駿王仔」則兩出一亞。

回說原名「耳後生風」的「好好」移師濠江氹仔馬場以來，六戰五贏一輸，由39分激增至80分左右，歷時短短四個月，其表現非常突出。

澳門季內尚有三項大賽進行，包括打吡大賽、主席挑戰盃及澳門金盃，三者俱屬公開賽。

本屆澳門打吡定於7月10日星期六跟主席挑戰盃同日上演，彼此皆為一級賽，總獎金分別是230萬及80萬，還有總獎金80萬的澳門金盃在8月29日星期日煞科日舉行。

有兩匹四歲馬可在今年打吡分一杯羹，包括90分「西門吹雪」（謝偉豪馬房）及86分「東方盈悅」（王君適馬房）。

「東方」系馬主鄭俊佳在澳門養馬很多年，之前曾以「東方佳訊」勝出千禧年打吡，如今「東方盈悅」則為六捷良駒。

事隔21年，鄭俊佳稍後如能重奪打吡冠軍，將成澳門馬壇一時佳話。

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