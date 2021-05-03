谷草九場賽事星期三（5日）於全闊A跑道上演，今次有多達六場為1200米，同程熱門數據顯得特別具有參考性。

近三季谷草A跑道進行過93場1200米賽事，大熱門曾贏過當中21次，勝出率23%確實不算高。

值得留意的是，大熱門上名率僅為52%亦欠穩。

第七場三班1200米有不少實力分子，例如城城愛駒「舞士精神」及今季大勇的「股票傳奇」，相信上述兩匹賽駒會較受人注視，但參與投注便要格外小心。

第三場四班賽跑最短途的1000米，近三季A欄進行過33場同程賽事，大熱門贏過八次，勝出率亦只得24%。

今場預計大熱門「天火同人」是否值得捧場，可謂見仁見智。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199