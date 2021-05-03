不甘失落榜首的方嘉柏，由4月25日冠軍賽馬日開始重拾勝軌，之後再連贏兩期，累積近三次賽事均有馬贏未斷纜。

方廐在過去三個賽日共取四Win，最新以59比58僅一Win之微落後蔡廐排第二，伺機重登榜首。

於今次（5日）谷草夜賽，方廐當初報名十駒，結果悉數正選出賽。

其中，方嘉柏在最尾第九場雙龍出海，分遣「喜佳龍」及「一拍即合」夥拍莫雷拉及何澤堯角逐二班1200米，排位依次是第9及第7檔。

「一拍即合」上周三（4月28日）由陳嘉熙爆半冷贏三班谷夜1200米，如今隔周匆出不轉途程而改負116輕磅。

觀乎方廐季內曾有「飛雲騅」（已退役）及「駿爵士」於谷中上名後，隔周再戰同一馬場分獲冠、亞軍，「一拍即合」如今被施以同類部署，可期再有好演出甚至取得連捷。

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