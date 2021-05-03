希斯今季回歸香港馬圈，外界有着非一般期望。

這位澳洲名人堂練馬師，在去年開鑼日（9月6日）即憑「友盈有款」及「精彩勇士」起孖。

他其後成績一度沉寂，近期則不停報捷，成績持續冒升。

希斯在4月份四次谷草全勝，並增添五場頭馬，證明渡江出賽頗有把握。

周三（5日）是5月份首次谷戰，希斯出馬眾多，當然希望再接再厲，可以延續谷草勝纜。

希廐其中一匹名氣馬，是出戰第八場三班1200米之「人和家興」，這匹四歲PPG在港首兩戰全勝，其後三戰只取一亞。

此駒三月賽後休息重新準備，薛恩今次可以重獲帥權，一定拼盡不保留。

第二場「成才」今季加盟希斯馬房後，取得三場頭馬，成為今季招牌馬。

由於此駒今次回升三班作賽，希斯召來潘明輝效力，人馬賽前已在晨課溝通過，有望乘銳爭第四捷。

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