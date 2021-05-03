姚本輝剛周日（2日）憑「勝靈之駒」爆冷贏馬，季內暫時勝出26W。

周一（3日）晨課期間雨勢頗大，不過姚本輝依然認真督操，在機坪及烽火台兩邊走，姚廐周三（5日）谷草夜馬派出七駒上陣，似乎有出擊意圖。

姚廐今次參戰馬中，最重視第六場「海島材子」，此駒今晨由馬雅主操。

姚本輝向鞍上人交帶操練指示後，即睇住騎師上馬，講多兩句才急步冒雨前往烽火台，走上頂樓觀操。

「海島材子」今課在雨中快試姿態從容，走勢日益成熟，可能因大雨關係，姚本輝未有行去接馬，反而留心馬匹收操後一舉一動，動態認真，確有留意必要。

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