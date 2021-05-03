巴西籍公司騎師馬雅今季來港上陣，由今年2月28日田戰開始，暫時贏過四駒各一次，包括「海島材子」、「都市神話」、「威武承傳」及「紅酒之寶」。

上述四匹頭馬共通點是全部來自本地馬房，證明他與華籍練馬師特別投契。

周三（5日）谷草夜賽，馬雅其中兩匹座騎第六場四班1650米「海島材子」及第八場三班1200米「紅酒之寶」，均曾在其胯下報捷，人馬再來值得重視。

「紅酒之寶」在港首三戰走勢平平，上次初配馬雅，閘前突然受到不少注碼追捧，打到26倍開跑，結果飛到馬到取勝。

今次原裝配搭再來，有力添食。

「海島材子」似乎與巴西騎師特別有緣，此駒季初由波健士在田草1600米打開勝利之門。

此駒前仗初配馬雅即贏谷草1650米，鞍上人藉此首勝香港賽事。

上仗姍姍來遲跑梗頸四，人馬吸收過一次失敗經驗，馬雅做好留放，可望重返凱旋門。

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