徐雨石季尾跑出，成為近期夜賽最強練馬師，累積七連勝未斷纜，走勢強勁。

星期三（5日）又跑九場谷中夜馬，徐廐當初報名五駒，悉數取得正選參賽資格，可謂未跑先贏部署。

當中，「澳華威威」及「盈嘉輝」都有王牌在身，「好甜橙」及「東方繁華」俱有出賽優先權，「電訊巴打」則屬新勝馬。

第三場「好甜橙」至今五捷皆於谷草短途，1000米佔其四，其中兩次在A跑道，又其中四次於四班賽。

這次競逐谷A四班1000米，評分復屆有利水平，負磅適中（120磅），排位如抽到內檔起步，未嘗不可一放而回。

第二場「電訊巴打」近兩場俱跑三班谷夜一哩，成績一冠一季，包括上次在A欄一放到底開齋。

如今多負七磅再戰同欄同班同程，適逢馬房及「電訊」系陣營當旺，有望梅開二度。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199