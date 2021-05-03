南非籍練馬師霍利時曾表示，自己不擅辭令，拙於交際，因此十分感謝一些支持他的忠實馬主，「趣」系馬主黃頌顯肯定是其中一位。

霍利時話黃頌顯是一位好好的馬主，對於練馬師的部署，向來投以信心的一票，絕少過問。

黃頌顯是香港馬會前主席，現時是名譽董事，歷年養過不少馬，自從霍利時來港開倉之後，黃頌顯和家人所養的馬，均交由霍利時主理。

黃頌顯現役馬有「情趣」、「勇趣」及「超趣」，全養在時廐，可惜此三駒今季暫時仍未建功，練者當然心急交代。

上周三（4月28日）新任公司騎師班德禮對「勇趣」的騎法，事後受到霍利時的批評。

練者認為如果發揮好一點，馬兒理應跑得更好，反映練者也想盡快替「趣」系贏馬，打開今季紀錄。

今次（5日）周三谷草夜賽，「超趣」將戰第二場三班1650米。

這匹六歲英國自購馬近兩仗走勢接近，狀態已操起，有力為「趣」系馬取得季內首Win。

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