梁家俊近期表現出色，剛周日（2日）憑「勝靈之駒」爆冷勝出，連勝三個賽馬日。

周三（5日）谷草夜賽，這位華將手上戰馬實力不俗，而且遍佈多個馬房。

其中由霍利時訓練第六場之「爸巴閉」，近課由梁家俊親自操練，今次人馬首度合作，且看能否擦出火花。

梁家俊受訪時說：「我今次接手『爸巴閉』之帥印，賽前親自為馬兒在晨課考驗，希望增強人馬溝通。」

「這匹時廐馬給我的觀感是狀態相當好，絕對具備作賽水準。」

「不過當我睇過其往績後，發覺牠表現上有點飄忽，一場好一場劣，我當然希望這情況可不會發生在我今次身上。」

「『爸巴閉』現時評分處於低位，希望這匹四歲馬可有所進步，以提升爭勝機會。」

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