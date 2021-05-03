應屆香港瓶冠軍「業界巨頭」自3月底敗走杜拜以來，直到昨晚（2日）終在法國隆尚馬場復出，角逐2100米一級賽根利錦標，並強配外號神蘇的蘇銘倫。

不過，經過上仗的失敗後，「業界巨頭」今場仍未能重拾勝軌，在蘇銘倫胯下只獲季軍，頭馬則由布達德策騎、費伯華馬房Mare Australis勝出。

「業界巨頭」遭遇兩連敗，相信其練馬師岳伯仁及其馬房團隊都感到失望。

接下來的達德素金盃、加冕盃以至威爾斯親王錦標，「業界巨頭」均有報名，最終牠會否真正出賽，則暫時未知。

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