4月21日快活谷夜馬賽事，「才」系馬主梁麟炳和女兒梁頴頤分別派出「全才」和「成才」上陣。

此兩駒練馬師韋達和希斯都交足功課，蓋牠們當晚均報捷而回，造就「才」系起孖揚威谷中。

周三（5日）谷草九場夜馬賽事，「才」系又有料到，共出韋廐「奮鬥雄才」（韋廐）、「成才」（希廐）及「令才」（時廐），隨時破天荒來個同晚大三元。

先講家姐梁頴頤的「成才」，周三出賽第二場三班1650米。

此駒季內已三捷，乃希斯今季回歸香港練馬一大代表作。

「成才」季內三Win均由薛恩建功，今次評負118磅，他造不到磅，最終易配潘明輝，還有兩磅可減，可謂因利成便。

至於細佬梁冠華的「令才」則跑第三場四班1000米，此馬原本隸屬苗禮德馬房，季初轉入時廐後仍未交代，本身評分已減了不少，亦具反彈之力。

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