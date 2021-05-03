外號火車的潘明輝剛周日（2日）以「勇猛神駒」爆冷首奪皇太后盃，累積在港四勝三級賽，成為除師兄何澤堯外，近年贏分級賽最多的本地騎師。

潘明輝在星期三（5日）谷草A欄夜賽共有七匹座騎，當中不乏實力馬，所謂人逢喜事精神爽，他到時有機會繼續報捷。

其七匹賽駒包括「香港精神」、「魅力星光」、「八進」、「成才」、「美麗友盈」、「鼓浪順風」及「鴻運飛鷹」，悉數來自不同馬房。

當中，苗廐「香港精神」有王牌在身，賀廐「八進」則有出賽優先權。

至於分戰四班一哩及1200米的「香港精神」及韋廐「魅力星光」，分別上賽跑第三及前仗入Q，途程皆與今次相同。

苗廐剛周日以「超速」重響勝鼓，本身與潘明輝季內暫時唯一合作頭馬是「壽臣」，該駒當時在三班谷夜1200米獲勝。

回說「香港精神」上賽跑四班谷A一哩排1檔，夥拍馬雅早段一直殿後，直路跑至最後50米從中疊一湧而前，結果影相跑第三，姿態相對輕鬆。

這匹三歲澳洲自購新馬當時負於頭馬「成才」兩個多馬位，跑第四的是「威威高星」。

「成才」再出再勝四班同程，「威威高星」則在上仗贏五班同程開齋，從中反映「香港精神」當晚上名有一定水準。

此駒如今改由潘明輝主轡，實際只負116磅，未嘗不可拼出頭來。

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