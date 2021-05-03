本地一哥何澤堯，在今屆冠軍賽馬日（4月25日），不但憑「唯獨愛你」捧走其中一場主題賽事女皇盃，當日兼憑「心中有馬」及「金鎗六十」連中三元，威盡全場。

周三（5日）谷草夜賽，何澤堯獲得六匹座騎，當中四駒排檔非常欠運。

第三場「快樂歡騰」（12檔）、第五場「陽明亮亮」（11檔）、第六場「安逸寧靜」（11檔）及第七場「佳尊三」（10檔），均排雙位數檔位。

其中「安逸寧靜」前仗由何澤堯打開勝利之門，當時馬匹排1檔起步，今次排11檔，且看如何取位。

至於何澤堯其餘兩匹座騎，第二場「電訊巴打」排5檔，而第九場「一拍即合」排7檔起步，形勢較上述四駒好得多。

何澤堯周三座騎排檔

場次 馬匹 檔

二 電訊巴打 5

三 快樂歡騰 12

五 陽明亮亮 11

六 安逸寧靜 11

七 佳尊三 10

九 一拍即合 7

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