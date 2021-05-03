出身騎師的蔣嘉琦在香港馬會註冊做販馬代理（俗稱馬販）前後，都有為相熟馬主引進馬匹來港出賽，而且統統有頭馬見面。

牠們包括「好好學習」、「行雲流水」及「資本家」，合共已交出五Win。

「好好學習」季內曾贏田草1400米，表現更上一層樓，牠跟「行雲流水」及「資本家」一樣都是贏谷草起家的。

換言之，由蔣嘉琦經手引入的賽駒，均曾勝出谷中夜馬。

第二場「行雲流水」及第八場「資本家」上賽俱於谷夜搏輸做阿二，周三（5日）同晚再戰同一馬場，可望雙雙收復前失。

隸屬沈廐的「行雲流水」已連續兩仗屈居亞軍，季內十戰未嘗一勝，如今操好再攻谷夜一哩，勢將拼盡求逞。

方廐「資本家」上賽休後復出兼初戴眼罩，大熱門未竟全功，情況可以體諒。

周三回師本身唯一贏過的谷中A跑道，可望借勢補中。

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