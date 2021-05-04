薛恩今季來港任公司騎師，12月份最差只贏得一勝，但在4月卻大爆發狂數六Win，是個人單月贏馬最多一個月，已洗脫二奶王之名。

季內騎者策希廐「成才」取得三捷，陣上懂得先發制人，更成為代表作。

薛恩今戰（2日）之後便要停賽四期，今季與澳洲同鄉希斯合作贏五場最多，練者自四起月起戰績冒升，合計九次賽日，當中八日均有頭馬交出，攻勢浪接浪。

希斯今期向薛恩供騎四駒撐到行，當中以第五場「發贏喜」和八場「人和家興」最惡，騎者有望掘完金先唞唞。

第五場第四班1200米，「發贏喜」上仗首配薛恩初跑同程，排12檔閘前照樣落飛搏殺，反映幕後信心十足，此駒出閘敏捷，結果輕鬆搶欄一放到底，贏來易如拾芥，不用升班好着數。

「發贏喜」復課拍跳渾身是勁，勇熟俱增，一條心等番同程才出，連捷呼聲高唱入雲。

第八場三班1200米「人和家興」，曾在同程力拒百萬挑戰賽狀元「平常心」（沈廐）勝出，賽績硬淨。

「人和家興」前仗跑田草1200米入Q，冠季軍「手到回來」（容廐）和「帝豪寶寶」（沈廐）最近亦贏馬，賽事水準高。

「人和家興」上仗配潘頓縮程跑1000米，路程太促才熱倒，不可作準，今次回師首本谷草1200米，重召贏馬功臣薛恩操刀，可望收復失地。

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