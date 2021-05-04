聯儲會主席鮑威爾表示，現時美國經濟復蘇正「取得真正的進展」，但仍未走出困境，仍要政策支持，而且不同種族間的收入差距懸殊，對低收入人士而言，經濟復蘇更緩慢。

鮑威爾表示，在2月份，收入最低一群的失業率高達近20%；相比之下，收入最高組別只有6%。有調查指出，22%父母因為幼兒院或學校關閉而不能工作，或減少工作。

聯儲局官員在3月預測將維持利率在零附近，並將持續到2023年全年。他們在上周政策會議後重申，將繼續每月購買800億美元國債和400億美元機構債，直到朝着價格穩定和充分就業目標取得「實質性的進一步進展」。

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