巴西籍騎師馬雅自4月8日策「紅酒之寶」贏馬後，已守齋接近一個月。

明日（5日）是馬雅33歲生日，騎者當然希望贏馬賀壽。

在第六場四班1650米列陣的「海島材子」，在馬雅胯下兩戰同程獲一冠一殿，人馬合拍。

馬雅說：「『海島材子』對我意義很大，因為牠是我在港首匹頭馬，給予我自信心。」

「這晚我再次策騎牠上陣，希望繼續取得好成績。」

「我對馬兒的性能已有更深入的了解，所以我有信心能夠駕馭馬兒。」

「今次要在最外的12檔起步，我希望可以出閘後能夠找到遮擋，然後在直路能夠望空衝刺。」

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