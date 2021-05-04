蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

馬雅谷夜度過33歲生日 「海島材子」對其意義重大 從12檔起步望找到遮擋

38分鐘前
馬雅今季贏得四場頭馬

巴西籍騎師馬雅自4月8日策「紅酒之寶」贏馬後，已守齋接近一個月。

明日（5日）是馬雅33歲生日，騎者當然希望贏馬賀壽。

在第六場四班1650米列陣的「海島材子」，在馬雅胯下兩戰同程獲一冠一殿，人馬合拍。

馬雅說：「『海島材子』對我意義很大，因為牠是我在港首匹頭馬，給予我自信心。」

「這晚我再次策騎牠上陣，希望繼續取得好成績。」

「我對馬兒的性能已有更深入的了解，所以我有信心能夠駕馭馬兒。」

「今次要在最外的12檔起步，我希望可以出閘後能夠找到遮擋，然後在直路能夠望空衝刺。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

馬雅海島材子生日
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner