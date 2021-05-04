告東尼希望上年度馬季香港馬王「時時精綵」到從化後，可有助牠回復朝氣。

此駒現正積極備戰，力圖於5月23日舉行的遮打盃（一級賽2400米）衛冕冠軍。

「我們讓牠轉換一下環境，看看能否激發牠的鬥志。牠多年來一直在沙田操練，但近日未能發揮表現。」告東尼說。

「時時精綵」今季出賽六次，有五次跑入位置，當中包括兩場一級賽，牠首先於去年尾香港瓶（一級賽2400米）中敗於「業界巨頭」蹄下跑獲亞軍，然後在香港金盃（一級賽2000米）中在「金鎗六十」（呂廐）之後取得季軍。

然而，此駒今季尚未打開勝利之門。

告東尼表示：「牠必須在打盃中發揮表現，之後我們才再考慮馬兒下季的情況。」

現時本地評分126分的「時時精綵」，上仗在女皇盃（一級賽2000米）僅跑獲第五名，屈居於陣中四匹日本馬「唯獨愛你」、「耀滿瓶」、「謀勇兼備」和「神業」之後。

告東尼說：「轉換環境可使馬匹的心態和行為都有所改變。牠一向十分淡定，但我還是安排牠前往從化，希望牠回來時會較有新鮮感。」

「時時精綵」於4月29日抵達從化，其後曾在泥地上進行快操。牠應會在從化完成試閘後，才返回沙田迎戰下一仗。

告東尼續說：「賽事即將舉行，牠的時間不多，只會在從化多留一周左右。我為牠安排的訓練環境及細節與在香港時相若，但這次牠會在從化進行試閘後才回港。」

「馬兒至今每次進行1200米泥地試閘都會包尾而回，牠在泥地上總是最慢的一駒。」

「牠須跑草地，所以我們會讓牠在從化參加1200米草地試閘。」

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