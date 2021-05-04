「達心星」上仗於三月攻下香港打吡大賽（2000米），馬兒今早（4日）自該仗後首次亮相沙田草地跑道進行試閘，為月底（30日）復出角逐獅子山錦標（三級賽1600米）備戰。

「達心星」今早在第一組進行直路1000米試閘，以第三名過終點。

「達心星」出閘俐落，其後逐漸收慢留居後列，末段略受催策，在馬群中上前，表現令鞍上人莫雷拉感到滿意。

莫雷拉出試後表示︰「牠的表現不俗。我們只想讓牠與其他馬匹進行操練。牠如常出閘迅速，然後能放鬆來跑，末段上口時穿過馬群上前。」

「這只是一課輕鬆操練，沒有大力打磨，而牠的表現很好。」

「達心星」摘下打吡桂冠後前往從化馬場短暫歇息，並於4月30日返回香港。

此駒迄今十二度上陣，曾多次於賽後被安排到從化小休。

巴西籍騎師莫雷拉續道：「我認為馬兒這次小休是值得的。牠季內表現出色，已取得四場頭馬，包括打吡大賽。」

「如果馬兒落實報爭獅子山錦標，我應會為牠主轡，但目前還未肯定牠會否角逐。」

「倘若牠能維持進度，如我們所願般保持健康和狀態，那麼牠應能於月底出賽，而我應會夥拍牠上陣。」

獅子山錦標於2016年首次舉行，以位於九龍區、海拔495米高的獅子山命名。莫雷拉曾主策「佳龍駒」（2016年）、「中華盛世」（2018年）和「勝得精彩」（2019年）三度在此賽建功。

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