周二（4日）沙田馬場舉行十一組試閘，路程包括800、1000及1600米草閘，泥閘方面則為1050及1200米。

《蘋果》晨操專家積奇認為，第一組1000米草閘，沈集成馬房之「知道再勝」，起步反應敏捷，沿途在前領放，取勝姿態相當輕鬆。

第二組1000米草閘，希斯旗下澳洲自購馬「肥仔叻叻」，是匹高頭大馬，末段逐步上前跑第二，進度相當滿意。

第三組1000米草閘，蔡約翰馬房之「佳力寶」是澳洲PPG，現評52分，以往試閘表現欠佳，今課試閘跟前，末段貫注力增強跑第四，有明顯進步。

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