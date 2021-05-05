「綵」系掌舵人王明澤一向馬運亨通，上季名下「時時精綵」攻下女皇盃及遮打盃兩項一級賽桂冠，最終擊敗「金鎗六十」當選馬王。

然而，今季王明澤名下現役馬「時時精綵」、「時時好綵」及「場場精綵」無一獲勝，表現未如預期。

跑馬地馬場在周三（5日）舉行九場谷草夜馬，「場場精綵」角逐第八場三班1200米，有望替王明澤打破今季齋缽。

「場場精綵」今季八次角逐田草1200米皆不入三甲，然而上仗初跑谷草表現明顯進步，最終僅不敵季內四捷的頭馬「股票傳奇」頸位跑第三名，表現毫不失禮。

如今「場場精綵」再跑谷草，有望替這匹五歲意大利馬取得久違的勝仗。

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