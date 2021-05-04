周三（5日）谷草賽事，韋達派出八駒應戰，其中第三場四班1000米的「天火同人」抽得一檔起步，韋達認為大大提升此駒之爭勝本錢。

韋達受訪時說：「『天火同人』在港四戰全跑谷草1000米，得一冠一季兩殿，表現忠心準繩。」

「此駒上仗抽外檔起步有點失運，沿途望空走四叠，處境下風，末段仍有餘力追回殿軍，表現已算不錯。」

「『天火同人』今場終於抽到一檔，這是我樂於見到的，牠的跑法具彈性。」

「谷草1000米步速偏快，希望周俊樂可以把握內檔之利，讓馬兒跑來舒服，發揮出應有水準。」

「由於『天火同人』身形較單薄，因此我暫時部署牠主攻谷草，但我不認為其性能只限窄場。」

「我認為這匹三歲馬將來更為成熟，有力在沙田交出好成績，馬兒質素尚新並持續進步，希望今仗順利取得季內第二場勝仗。」

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