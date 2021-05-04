一連七次夜賽徐雨石皆日行一善，頭馬分別是「和氣生財」（11倍）、「童話」（8.5）、「中華威威」（2.7倍）、「電訊巴打」（4.0倍）、「如沐春風」（18倍）、「電訊火箭」（8.2倍）和「和氣生財」（10倍），摸黑出戰搏殺格外醒神。

周三（5日）谷戰徐廐共出五駒，第二場「電訊巴打」和第六場「盈嘉輝」皆具惡氣，可助馬房延續夜賽勝纜。

第二場三班1650米「電訊巴打」，兩戰同程獲一冠一季，已找到最佳出路。

上仗蹄下敗將「喜蓮慧星」再出已補中，賽績硬淨，本身新勝猶勇，連捷呼聲高。

第六場四班1650米「盈嘉輝」，上季兩勝三班同程，今仗可初落第四班跑，儼如虎入羊群。

上仗跑盲門田草也追近，狀態已復蘇，打王牌重遊勝路，改配巴度有殺着。

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