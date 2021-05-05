過氣首席華將梁家俊季內暫時勝出36場頭馬，其中五場來自其師傅蘇保羅的賽駒。

周三（5日）跑谷草夜馬，梁家俊將為蘇廐策騎三駒上陣，當中包括尾場二班1200米「馬友冠」。

梁家俊表示已缺陣五個月的「馬友冠」，早前因腳傷做過小手術，康復後加強操練，現時狀態處於初起階段。

此駒久休復出，今次回師季內曾勝的谷中1200米，在二班賽面對一些實力不弱的對手。

梁家俊謂「馬友冠」排位抽到的5檔是理想檔位，有助本身在陣上發揮，以給予對手一定威脅。

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