近年馬會增加養馬配額後，一年來港的馬匹數目已突破五百駒，有咁多馬來，自然亦有唔少馬退役，唔係香港一早唔夠地方養馬。

當然未雨綢繆之下，馬會一早興建了從化馬場以備不時之需，不過退役馬的去向，其實有幾多人真的清楚呢？

現時做馬主，聽聞養馬時就要俾一筆錢，作為馬匹退役後的費用，好似要十萬元。

當馬匹退役，馬主亦沒有特別要求，馬會就會為馬主處理馬匹，有些會被運走，但運走後的情況又是怎樣呢？根本沒有人知。

在二、三十年前，有很多傳聞都話退役馬有機會被人道毀滅，時至今日，究竟這些傳聞是真是假，亦無從稽考。

如果每年馬會都可清楚列出退役馬的去向，那麼做馬主不用擔心，亦可以清楚知道自己俾的退役馬金錢是怎樣用。

二來亦可將一些不利傳聞不攻自破，馬會何樂而不為，公布退役馬去向呢？

撰文：關志彬

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