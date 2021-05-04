周三（5日）谷戰在A跑道角逐，近兩次用同一移欄，田泰安皆有頭馬進賬。

3月3日騎「童話」贏馬，4月8日分別憑「天衣無縫」、「暖在你心」、「活力長勝」和「電訊巴打」四喜臨門，更以54分成為當晚騎師王。

今期田泰安重回谷草A欄福地，共策八駒手握重兵，第二場「冠寶駒」、第五場「活力長勝」和第六場「彩虹之光」皆擅同程，相信又可大開殺戒。

第二場三班1650米「冠寶駒」（苗禮德馬房），今季谷草三勝同程。

這匹四歲馬正值大熟黃金期，本身最夾田泰安，可以做到坐位望贏。

第五場四班1200米「活力長勝」（姚本輝馬房），上仗贏同程易如反掌，復課狀態無走樣，有力再下一城。

第六場四班1650米「彩虹之光」（韋達馬房），近兩戰跑同程皆屈居亞軍，打王牌捲土重來，必圖收復前失。

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