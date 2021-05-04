大地產商黃志祥在港養馬多年，上季韋達開倉即支持，可惜「運時來」在他訓練下跑六次未上過名就退役。

不過黃生依然信任韋達，佢位公子黃永耀擁有嘅「運利多」繼續撐韋達，今晚（5日）出戰第七場三班1200米，韋達一定想盡快為黃家交代建功。

睇番「運利多」來港跑過兩場，上仗初跑谷草1200米，雖然排八檔起步，但一起步就搶放，終點前先俾「競駿天驕」（沈廐）趕過屈居第二，表現比初出時大有進步。

「運利多」今次再跑同程排二檔，加上有周俊樂減七磅之利，「利多」系有機會取得久違的勝仗。

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