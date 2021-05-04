剛過去的周六（1日），澳洲的萬富圍馬場出現了一幕感人場面。

於終點前的200米柱，有一位名為Nigel Natham的馬迷躺在擔架，正在觀看着賽事，令大家也感到十分好奇。

原來Nigel身患重疾已時日無多，當日在他由家中前往醫院，接受臨終前治療的途上，Nigel被醫護人員問到有沒有想停留的地方，他表示之前在醫院時一直都有觀看賽馬，所以很想再去一次，以圓其心願。

Nigel本身是南澳洲賽馬會會員，並與其他朋友合夥擁有不少馬匹。他表示假如不是患病，此刻仍能在馬場裡享受着賽事。

Nigel對賽馬的熱愛，感動到當日有份上陣的韋紀力。韋紀力得知Nigel抱恙也要來馬場觀賽，燃起了要為Nigel贏馬的決心。

韋紀力表示，在當天第九場舉行的一項1200米讓賽前，他對著該場座騎Lady Dunmore說，假如馬兒首名衝線，便會把他戴着的風鏡送給Nigel。

Lady Dunmore好像真的接收到韋紀力的說話，結果贏馬而回，令Nigel、韋紀力及至一眾馬迷，都既感動又開心，成為馬圈近期一件動人故事。

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