繼續與各位讀者分享「生活改運法」，是次分享的是秋天出生的朋友，在生活中提升運勢的方法。

由於未能為各讀者親身批算八字，故以季節作為區分命中所喜之五行，（一般分析八字必須透過專業的命理師，因八字有上千萬種組合，可從扶抑、通關、調候等方面著手）。

假設出生在秋季的朋友，即農曆七月、農曆八月及農曆九月（月支為申、酉、戌者），其人命格金重缺木。

命格缺木之人，可多穿綠色、青色顏色系列的衣物有助提升運氣，平日可以多去花店、花墟、書店及傢俬店，亦有助增加命中的木元素。

當然亦可配合風水，在家中或辦公室合適的位置擺放植物亦有助提升運勢，例如在今年辛丑年，可在「八白財星」正西位置，擺放水種大葉植物，例如萬年青，有助改善財運。

今期財位位於正南，可以以三區來劃分，港島區的淺水灣及赤柱；九龍區的土瓜灣、尖沙咀及紅磡；新界區的青衣、荃灣及葵涌均屬該區財位。

第九場谷草二班1200米「艮志騰雲」，近兩場均跑入第二。

上仗角逐同班同程賽事，當日大利內疊，入閘時曾經扭計，出閘後三疊望空，近600米位置在二疊第五位置，在形勢不利蝕腳程的情況下，仍能跑入第二。

賽前「艮志騰雲」試閘曾勝出，今次繼配巴度，本身狀態不俗，可繼續留意。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

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