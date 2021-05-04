周末（8日）沙田馬場舉行十場泥草地混合賽，兩泥八草，郭能、巫顯東及薛恩三位騎師正值停賽。

第一班1650米泥地：「逍遙自在」和「超霸神駒」騎師配搭互調。

「逍遙自在」上場配潘頓贏馬，今仗改配何澤堯；「超霸神駒」上場由何澤堯跑第三名，今仗重配潘頓上陣。

第三班1200米草地：賽後報告指「超音鼠」上仗在蔡明紹胯下，在兩駒之間無路可上之際收慢，跑第六名，今仗帥權由潘頓接手。

第三班1400米草地：「勝賢」上場在薛恩胯下贏馬，騎者停賽，今場改由蔡明紹接手。

第三班1650米泥地： 「八太子」前仗在潘頓胯下贏馬，上場易配何澤堯得第五名，今仗回配潘頓，至於何澤堯則策「特醒」。

第四班1400米草地：「二雋」上場配賀銘年跑第三名，今場易配莫雷拉。

第五班1200米草地：「活力爆發」上場在莫雷拉胯下跑第四名，今仗易配田泰安，至於莫雷拉則策「坪山新星」上陣。

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