谷中跑馬尤其是夜馬，不乏熟口熟面之輩，馬迷對此感受最深。

在這次（5日）九場谷草夜賽中，谷戰健將可謂比比皆是，當中包括分戰第六及第九場的沈廐「帝豪大師」及蔡廐「疾風勁草」。

此兩駒同時有着另一共通點，就是逢打王牌出賽均有理想演出。

「帝豪大師」之前六次出牌，勁取兩勝三位，僅一次不入三甲。

此駒至今兩捷分別出現於田草A欄1600米及谷草A欄一哩，顯示本身善於全闊賽道發揮所長。

近兩場俱在谷夜一哩影相飲恨做阿二，這次重遇全闊跑道再戰此程，續由駕輕就熟的潘頓策騎，可望勝回一仗。

「疾風勁草」過去兩度打王牌跑谷草全勝，至今三捷皆於三班谷草1200米，A及B欄分別佔兩次及一次，本身正處大熟黃金期，季內餘下日子仍可贏馬。

此駒雖未贏過二班賽，但前仗於谷A同程1000米跟「大紅包」串Q，卻屬水準之作。

如今回師強項1200米再戰全闊賽道，重投曾勝騎師田泰安胯下，留前鬥後隨時脫穎而出。

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