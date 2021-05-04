星期三（5日）谷草夜賽，有兩匹上次落飛馬值得跟進。

第四場四班1200米，方嘉柏馬房「大醇威」季內曾跑過五次第二，但始終與頭馬擦身而過。

此駒上次配陳嘉熙跑谷草1200米，由於排12檔起步，臨場是14倍冷門，但不知道何方神聖如此有信心，將牠打到9.9倍開跑，跌幅接近三成。

結果「大醇威」有前冇後跑第11，今次人馬再來改排1檔起步，有機會追數成功。

第八場三班1200米，姚本輝馬房「上駿之星」以澳洲自購馬身份來港，初出跑田草後上第五，走勢不俗。

此駒上仗第二次上陣，臨場7.3倍已經有支持票，閘前進一步打落4.1倍開跑，跌幅高達43%。

可惜「上駿之星」只能跑第六，今次姚本輝變招讓牠跑谷草，強配莫雷拉上陣兼排到第1檔起步，可望取得突破。

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