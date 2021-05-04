歐洲盃王岳伯仁早前透露，旗下星級雌馬「心之所慕」決定棄於聲稱錦標（2012米三級賽）復出。

此駒改以剛周一（3日）舉行的莫爾斯橋錦標（2000米二級賽）作為熱身戰。

不過最後此賽都不見牠的身影，反之以上兩場賽事均由其廐侶「波爾明」在莫雅胯下奪魁。

這匹父系出自名駒「澳大利亞」的雄馬，自2019年於葉森打吡負於頭馬「御用畫匠」跑第四後，一直未有表現。

不過今季轉五歲後表現脫胎換骨，已經連贏三場。

賽後莫雅亦大讚「波爾明」表現出色，有機會在一級賽中取勝，而此駒接下來將會出戰加冕盃抑或達德素金盃，就有待練馬師部署。

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