周三（5日）舉行谷草夜賽，共有九駒初跑谷草，但只有五駒曾試過谷草大閘。

第三場「請讓路」試兩次獲一亞，上名一次於3月27日由梁家俊出試1000米，當日戴頭罩及鼻箍，馬會評語早段搶口，走順後穩步上前，結果負於「得福」1.25馬位而回，同父馬中「怡昌寶寶」谷草短途兩W。

第四場「友心友型」試一次獲一亞，於4月16日由蔡明紹出試1000米，當日分段加快，追勢吸引，結果負於「輗多福」頸位，同父馬中「零距離」谷草1200米贏過兩W。

第五場「話贏就贏」試兩次俱落第，最近一次於4月16日由史卓豐出試1200米，當日戴頭罩，馬會評語主動搶出，直路推騎到底，結果跑第四，同父馬中「醒目勇駒」谷草1200米贏過兩W。

第七場「風流人物」試一次落第，於20年9月26日由莫雷拉出試1000米，當日起步擠迫，直路移出，按住未試，同父馬中「經典之星」谷草1000米贏過兩W。

第八場「上駿之星」試一次即贏，於4月16日由莫雷拉出試1200米，當日一放到底，全程快慢由人，最後以0.75馬位贏「福朵」，姿態輕鬆，同父馬中「和氣生財」谷草1000米贏過兩W。

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