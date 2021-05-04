周三（5日）谷草賽事，第九場二班1200米的「超能力」，在港五場頭馬都在泥地賽取得，但其實以往兩戰谷草同程，也取得一亞一季，反映窄場亦合發揮。

「超能力」馬主共同興趣團體經理人李茂銘博士，他表示「超能力」今仗排12檔起步，令他有點擔心。

李博士受訪時說：「『超能力』今仗排12檔起步，形勢非常惡劣；我做過功課，A欄同程排此檔之勝出率很低。」

「假若臨場持續落雨，也會對草地狀況有影響，我相信要周俊樂和馬兒同時發揮至頂點，才有望成功突圍。」

談及「超能力」的近況，李博士續說：「韋達向我表示，『超能力』近期沒有不妥之處，一切正常。」

「『超能力』累積五捷後，近期未能再添勝仗，全因評分高且多仗都要負重磅，所以現時要靠見習騎師減磅上陣，以增加勝算。」

「由於短期內沒有合適的泥地1200米賽事，最近也要等到6月13日，所以韋達便部署馬兒轉戰谷草。」

「同場對手中，我認為『加州雷電』、『銀紙』、『艮志騰雲』及『疾風勁草』都有威脅。」

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