希斯馬房季初表現平凡，令人大跌眼鏡，然而季中以後，成績越來越好。

剛周日（2日）沙田賽事，希斯憑「嘉應精神」及「佳運財」起孖，目前取得24W。

周三（5日）谷草夜賽，希廐戰馬陣容強勁，可望為他帶來頭馬進賬。

第三場四班1000米的「請讓路」，在港兩戰直路賽俱受熱捧，可惜表現平平，上場賽後更被問話。

希斯安排「請讓路」改往從化訓練，馬兒早前回港後，曾試谷草仄準性能，今仗決心捲土重來。

希斯受訪時說：「『請讓路』與廐內其他質新馬的情況相似，需要較多時間適應環境。」

「『請讓路』上場表現令人失望，我安排牠短暫休賽，然後重新再操練，馬兒目前狀態對辨。」

「我認為『請讓路』應以1200米至1400米為最佳射程範圍，今仗我唯一擔心是谷草1000米對牠來說可能嫌短。」

「早前牠試谷閘跑第二名，可見窄場亦合發揮，希望今場有進步表現。」

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