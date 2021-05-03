星期三（5日）谷草有九場夜馬跑，從化兵數量相當多，當中有兩匹特別值得留意。

第二場方嘉柏馬房「王炸」，今季首度來港作賽，第三仗已由蘇銘倫在田草1400米爆冷贏馬。

此駒經過一段時間拼搏後，三月中開始改往從化受訓，在當地首先安排慢工夫回氣，然後進行積極操練，並在草閘跑第二。

「王炸」今次強配莫雷拉，有望取得本身在港第二捷。

第七場沈集成馬房之「人和家盛」，今季九戰取得兩捷，包括前仗勝出谷草1200米。

此駒上仗後不久，被運往從化短暫受訓，並在當地快跳一課。

「人和家盛」剛周一（3日）由田泰安考驗，今次人馬重逢，不容忽視。

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