潘頓貴為應屆冠軍騎師，曾為無數馬匹主轡，有時更會出現同場多匹均曾由他騎過。

不過潘頓得一個，有些馬得不到騎者垂青，幕後惟有另覓騎師壓陣。

周三（5日）谷中第六場四班1650米，潘頓選擇繼續騎上次屈居亞軍的「帝豪大師」。

今場僅有的兩匹降班馬包括「勁駒」及「盈嘉輝」，牠們均曾在潘頓胯下於同程有好成績。

所以縱使潘頓不騎，亦不能看輕其機會。

「勁駒」季初於同程贏馬，其後升班多戰均用不合跑法，純屬減分性質。

「盈嘉輝」曾在第三班兩捷，季初仍有入Q，今戰屬本身首次在第四班作賽，形勢肯定有利。

此兩駒如今雖分別改由周俊樂及巴度主轡，但以牠們賽績及級數，勢對「帝豪大師」構成重大挑戰。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199