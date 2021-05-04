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第六場有兩匹降班馬列陣 均不獲潘頓垂青 卻對其座騎帶來巨大威脅

1小時前
潘頓續策帝豪大師出賽谷夜

潘頓貴為應屆冠軍騎師，曾為無數馬匹主轡，有時更會出現同場多匹均曾由他騎過。

不過潘頓得一個，有些馬得不到騎者垂青，幕後惟有另覓騎師壓陣。

周三（5日）谷中第六場四班1650米，潘頓選擇繼續騎上次屈居亞軍的「帝豪大師」。

今場僅有的兩匹降班馬包括「勁駒」及「盈嘉輝」，牠們均曾在潘頓胯下於同程有好成績。

所以縱使潘頓不騎，亦不能看輕其機會。

「勁駒」季初於同程贏馬，其後升班多戰均用不合跑法，純屬減分性質。

「盈嘉輝」曾在第三班兩捷，季初仍有入Q，今戰屬本身首次在第四班作賽，形勢肯定有利。

此兩駒如今雖分別改由周俊樂及巴度主轡，但以牠們賽績及級數，勢對「帝豪大師」構成重大挑戰。

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