馬會於今午（4日）宣佈有四匹現役馬退出競賽生涯，分別為沈廐「開心日子」、蔡廐「美麗滿紛」、姚廐「奮鬥同心」及高廐「銀亮戰士」。

四駒當中，只有「美麗滿紛」於今季贏過馬。

五歲澳洲自購馬「美麗滿紛」今季一出即勝，在一場第三班1400米揚威，但之後無以為繼，連跑八仗均不上名，最近在谷中1200米賽後發現兩個鼻孔流血，至今天宣佈除名。

「美麗滿紛」退役前贏過兩場頭馬，累積獎金230萬元。

七歲拍賣馬「開心日子」剛於周日（2日）出賽跑第十，在港跑過51仗曾獲3冠7亞3季，總獎金有370萬元。

另一匹五歲馬「奮鬥同心」傷患紀錄不少，今季亦只曾上陣兩次，開鑼日曾於田草1000米入Q，總結服役上陣14次獲4冠1亞，累積獎金有324萬元。

至於四歲的「銀亮戰士」出賽四次場場均屬冷門，三零部隊最佳成績是在田草1200米跑過一席第四名。

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