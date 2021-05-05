第八場第三班1200米：「資本家」至今跑咗四場都係谷草1200米，表現非常好全入頭四名。

今次（5日）被安排用徒弟陳嘉熙減七磅上陣，雖然要排最外檔起步，但以呢匹前速嚟講，只要騎師出閘順利，盡快埋欄，相信依然有機會一放到底贏馬。

昨日（4日）開飛9.8倍，5點落到7.2倍，現時從上9.5倍W，2.8倍位置。

有墊底飛，雖然現時賠率好似冇乜信心，但相信臨場必有飛落，要留意兼要兼顧。

「奮鬥雄才」上場初跑同程，小試牛刀跑入一席第四名。

今場原裝配搭繼續跑同程，相信應該會比上場跑得更好。

昨日開飛11倍，5點回上14倍，現時落番10倍W，3倍位置。

有墊底飛支持，睇飛係有信心今場可再次入前四名。

「紅酒之寶」上場爆冷贏同程一放到底，姿態輕鬆，今場原裝配搭繼續跑同程，應會有穩定表現。

昨日開飛7.5倍，5點回上14倍，現時落番12倍W，3.9倍位置。

以現時呢個賠率嚟講，呢個寶尾都可以追。

「飛凡」蔡約翰自購馬初出，賽前操練積極，晨課睇馬匹已經有基本水準。

昨日開飛9.7倍，5點輕輕落到8.8倍，現時再進一步落到7.3倍W，2.4倍位置。

暫時唔算好多飛，但一定要留意臨場閘前賠率走勢。

提供：1資本家、10奮鬥雄才、3紅酒之寶、5飛凡

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