5月份首次跑馬地夜賽，稱得上是韋達師徒之夜。

在較早場次已憑「魅力星光」、「天火同人」起孖的韋達，在第七場第三班1200米，憑大熱門「運利多」再建一功。

他從中錄得自前季開倉以來，首次單日三捷佳績。

至於他的愛徒周俊樂，除和師傅韋違攜手起孖之外，亦靠外線座騎「勁駒」（賀廐）贏滿出道45Win升格。

周俊樂第七場復替師門「運利多」獲勝錦上添花，與韋違睇齊一樣戴帽，而騎師王彩池他亦累積46分，分數在再無其他對手可追情況下，宣告提早封王。

韋達賽後說：「徒弟周俊樂將會減五磅升格（周六（8日）田戰起），我時常提醒他，不要當自己是可以減磅的見習生，因為他面對是頂尖好手，應該當自己沒有磅減去跑。」

「其實周俊樂稍後改減五磅，可能比減七磅仲好，因為他減七磅只可以接騎負120磅的馬，將來升格減五磅，可以接118磅的馬，將有更多上陣機會。」

「至於『運利多』用了很多時間適應水土，牠的跑法具彈性， 我會部署牠主攻快活谷。」

今季從澳洲進口的自購馬「運利多」，馬主是大地產商黃志祥的公子黃永耀，來港服役第三仗已打開勝門。

同場隸屬明星馬主的方廐短途精英「舞士精神」，久休復出只跑第五，其主人天王郭富城偕同太太方媛入場打氣，無奈空手而回。

第七場單Win及組合獨贏A1分別派34元及20元，二重彩派130元。

跑獲第二至四名馬匹順序是「股票傳奇」、「人和家盛」與「木火同明」。

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